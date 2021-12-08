Ульяновские предприниматели с января 2022 года получат субсидии за новые рабочие места

УЛЬЯНОВСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Ульяновской области выплатят представителям малого и среднего бизнеса субсидии за создание новых рабочих мест с условием их сохранения не менее года. Об этом в среду сообщил на пленарном заседании XIII форума "Деловой климат в России" губернатор региона Алексей Русских.

"Предприниматели Ульяновской области с января 2022 года получат право на получение субсидии в размере трех МРОТ на вновь созданные рабочие места при условии их сохранения на протяжении не менее одного года", - сказал он.

Русских уточнил, что среди новых мер поддержки также компенсация 70% первого взноса по договору лизинга оборудования в пределах 2 млн рублей. Для бизнесменов также предусмотрен займ в региональном Фонде развития и финансирования предпринимателей по ставке не выше 3% на приобретение оборудования и спецтехники. Начинающие предприниматели со стажем от шести месяцев в региональном фонде смогут получить беззалоговый займ до 1 млн рублей. Кроме того, глава региона поручил блоку развития в региональном правительстве расширить возможности применения субъектами МСП инвестиционного вычета по налогу на прибыль. В целом на все эти меры поддержки будет направлено не менее 200 млн рублей.

Кроме того, бизнес, который попал под действие ограничений, сможет получить компенсацию 50% расходов на коммунальные платежи и аренду за период действия ограничений. На эти цели будет выделено около 50 млн рублей.

По словам губернатора Ульяновской области, необходимо перейти от налоговых льгот, которые предоставлял регион в 2020-2021 годах, к политике государственных стимулирующих мер. "Все меры поддержки для бизнеса будут способствовать реализации задач, которые мы определили приоритетами развития региона, а также станут надежной платформой взаимодействия власти и бизнеса", - пояснил Русских.

По данным Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области, в регионе ведут деятельность около 41,5 тыс. предпринимателей, около 7 тыс. человек открыли бизнес в этом году. Малым бизнесом в 2021 году создано приблизительно 17 тыс. рабочих мест.