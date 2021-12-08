Фанерный завод мощностью до 85 тыс. куб. м начал работу в Вологодской области

ВОЛОГДА, 8 декабря. /ТАСС/. Новый фанерный завод мощностью до 85 тыс. куб. м фанеры открыли в среду в городе Сокол Вологодской области в рамках проходящего в области международного лесного форума "Российский лес". Предприятие АО "Березник" стало первым резидентом индустриального парка "Сокол", инвестиции в проект составят около 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Сегодня мы дали старт работе предприятия по производству фанеры. Она пойдет как на экспорт, так и на заводы нашей страны. Это первый резидент индустриального парка "Сокол". Объем инвестиций проекта превысит 3 млрд рублей. Мы готовы и дальше поддерживать предприятия, которые занимаются глубокой переработкой древесины", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

Объем инвестиций на первом этапе составил более 1 млрд рублей, мощность первой очереди - около 44 тыс. куб. м фанеры, на производстве занято 100 человек. По словам генерального директора АО "Березник" Алексея Абрамова, создано практически безотходное производство, так как кора и опилки используются в качестве топлива для собственной паровой котельной. Продукцию планируется поставлять на внутренний рынок, а также на экспорт в страны Европы, Ближнего Востока и другие.

На втором этапе проекта планируется закупить третью линию лущения, сушильную камеру, пресс, построить железнодорожный тупик. После завершения всех этапов объемы производства достигнут 85 тыс. куб. м фанеры, численность работников увеличится до 300. Проект планируется включить в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, соответствующая заявка находится на рассмотрении Минпромторга РФ, добавил губернатор.

Вологодская область занимает третье место в стране по объемам заготовки после Иркутской области и Красноярского края. Более 80% территории Вологодской области составляют леса, запас древесины превышает 1,6 млрд куб. м, расчетная лесосека - свыше 30 млн куб. м древесины в год, она используется на 55%, то есть ежегодно заготавливается по 16-17 млн куб. м. Более 75% заготовленной древесины перерабатывается на территории области.