Дмитриев назвал рискованным шагом для США ввод санкций против суверенных фондов

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что возможное объявление Вашингтоном санкций против суверенных фондов могут создать серьезные риски для США. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Суверенные фонды мира и так находятся в довольно нервозном состоянии, потому что они видят, что постоянная печать доллара и увеличение долга США создает риски для их триллионных вложений в долларовые инструменты. Мы считаем, что в администрации США найдутся экономисты и финансисты, которые подскажут, что любые действия против суверенных фондов могут создать очень серьезные риски для финансовой системы США и роли доллара в мировой экономике", - сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о публикации агентства Bloomberg о возможности ввода санкций против РФ, которые могут затронуть ряд крупных кредитных организаций и РФПИ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что "в случае нападения России на Украину" США и их европейские союзники рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против ряда кредитных организаций и РФПИ и, в частности, ограничивающих конвертирование рубля. По данным агентства, помимо отключения России от системы банковских платежей SWIFT, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке.