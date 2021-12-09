Глава РФПИ: рынок РФ привлекателен для иностранных инвесторов в нынешних условиях

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал привлекательным российский рынок для иностранных инвесторов в актуальных экономических условиях. Такое мнение он выразил в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Мы видим интерес к российскому рынку в принципе, потому что он крайне привлекателен на фоне инфляционных процессов, которые мы наблюдаем во всем мире. Инвесторам интересны и высокотехнологичные инфраструктурные секторы, и традиционные, в том числе энергетика, ресурсы", - заявил Дмитриев.

Он также отметил увеличение количества инвестиций в экологические проекты. В качестве примера Дмитриев указал на проект с компанией Fortum по строительству крупнейших парков ветряных электростанций и солнечных электростанций. Кроме того, по его словам, много инвестиций поступает от стран, которые ранее не инвестировали в Россию, среди которых Саудовская Аравия и другие страны Ближнего Востока.

"У нас очень много инвестиций с суверенными фондами Азии и других стран. Это значимый объем инвестиций, это уверенность в российском рынке, это примеры того, что они будут инвестировать все больше и больше. С ОАЭ мы уже проинвестировали в 65 компаний", - добавил Дмитриев.

Он также сообщил, что РФПИ вложил инвестиции в различные предприятия с 30 фондами из 18 стран, активно увеличивая инвестиции и в инфраструктуру, и в высокотехнологичный сектор.

"Очень важно, что все больше и больше инвесторов вкладывают средства вместе с нами автоматически. У нас есть восемь автоматических партнеров, среди них - Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Бахрейн", - сказал Дмитриев.