Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку до 9,25%

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии (Copom) в среду принял решение повысить ставку рефинансирования до 9,25% годовых на фоне ускорившейся инфляции, которая, как ожидает регулятор, составит к концу года 10,2%. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

"С учетом базового сценария, баланса рисков и широкого спектра имеющейся информации комитет единогласно решил повысить базовую процентную ставку на 1,5 п. п., до 9,25% годовых", - говорится в публикации на его сайте. С августа 2020 года она находилась на минимальном за всю историю уровне - 2%, после чего в марте ее подняли впервые за 6 лет. Это уже седьмое подряд повышение ставки регулятором, которая теперь находится на самой высокой отметке с сентября 2017 года.

На 2022 год эксперты регулятора прогнозируют рост инфляции на 4,7%, на 2023 год - 3,2%. "Данный сценарий предполагает тенденцию к росту ставки до 9,25% в текущем году и ее постепенному повышению до 11,75% к концу 2022 года с последующим снижением до 8% в 2023 году", - говорится в заявлении.

Следующее заседание комитета по монетарной политике ЦБ состоится в начале февраля 2022 года. На нем следует ожидать повышения ставки "на аналогичную величину", предупреждает регулятор. С 1 августа 2019 года Центробанк Бразилии последовательно понижал ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%.