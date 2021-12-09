Австралия ужесточит правила для безналичных платежных систем и операций с криптовалютой

СИДНЕЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Австралия намерена ужесточить законодательство, регулирующее деятельность безналичных платежных систем и оборот криптовалюты. Как заявил в среду вечером главный государственный казначей страны Джош Фрайденберг, это реформирование финансово-платежного сектора страны станет крупнейшим за последние 25 лет.

Фрайденберг отметил, что грядущие изменения обусловлены "все более широким распространением безналичных расчетов и популяризацией криптовалюты". "Я не хочу, чтобы правила нашей платежной системы устанавливались в Кремниевой долине, а не здесь, в Австралии", - сказал Фрайденберг в ходе выступления в торгово-промышленной палате страны.

Казначей отметил, что реформы коснутся всех платежных систем, использующих безналичный расчет, в том числе Google Pay и Apple Pay, а также компаний, предлагающих рассрочку или отложенный платеж. Одним из наиболее значимых новшеств для этого сектора станет обязательное раскрытие всех деталей платежей, включая скрытые комиссии и проценты.

Также государство намерено более жестко регулировать операции с криптовалютой и ее оборот в Австралии, что, по словам Фрайденберга, обеспечит защиту прав потребителей и интересов инвесторов. Казначей отметил, что компании, которые покупают или продают криптовалюту, должны будут иметь австралийскую лицензию и регистрацию государственных фискальных органов.

По данным австралийского налогового управления, в стране ежедневно совершается 55 миллионов транзакций на сумму порядка 60 млрд австралийских долларов (463,5 млрд долларов США). Более 70% всех финансовых операций, совершаемых в Австралии в настоящий момент, осуществляются безналичным путем.