Новый центр занятости с сервисами для трудоустройства откроют в Новосибирске в 2022 года

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Центр занятости нового формата с сервисами для помощи при трудоустройстве, который позволит улучшить взаимодействие между соискателями и работодателями, откроют в 2022 году в Новосибирской области, где по итогам 2020 года безработица выросла более чем в пять раз. Сейчас власти заканчивают подготовку пилотного проекта, сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

"У нас в этом году заканчивается подготовка пилотного проекта, назовем его новый центр занятости, новый формат. <...> Работодатели и соискатели между собой коммуницируют, не понимая своих потребностей, либо вообще не имеют коммуникации, пока не придут в центр занятости. Новый формат заключается в том, что центр занятости - это такая интеграционная площадка, которая заранее соединила и направила на себя всю информацию о потребностях работодателя и возможностях соискателя", - сообщил Машанов.

Он уточнил, что среди сервисов, которые будут выполнены в проекте - разработка профиля конкретной должности, организация собеседования с работодателем на территории центра занятости, проведение аукциона специалистов, а также презентации организации. "Главная наполнение - это очень оперативная информация о том, какие качественные потребности есть у работодателей, какие есть запросы у соискателей. В чем роль специалистов у этого нового центра занятости, что они готовят вот эту информацию и правильно ее формируют", - пояснил замминистра, добавив, что в дальнейшем планируется модернизировать все центры службы занятости.

В декабре 2020 года начальник управления занятости населения Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова сообщала, что число безработных в Новосибирской области с начала 2020 года увеличилось более чем в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек. По словам Лавровой, коэффициент напряженности на рынке труда составил две единицы, что свидетельствует о том, что два незанятых гражданина приходятся на одну заявленную службой занятости вакансию. Это говорит об ухудшении ситуации, так как в прошлые годы показатель не превышал единицы.