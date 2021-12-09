"Вымпелком" инвестировал более 400 млн рублей в развитие сети 4G в Дагестане

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Вымпелком" (бренд "Билайн") завершил проект по развитию сети 4G в Дагестане, который обошелся более чем в 400 млн рублей. Об этом рассказали в четверг в пресс-службе компании.

"В этом году мы инвестировали в развитие сети Дагестана рекордную сумму - более 400 млн рублей, проделав вместе с нашими коллегами в Махачкале большую работу. Мы провели полную модернизацию нашей радиосети, заменив оборудование на более современное, увеличили свое присутствие, построив сеть 4G в тех населенных пунктах, где ее не было. А также инвестировали в запуск новых сервисов", - рассказал исполнительный вице-президент по технике "Билайн" Валерий Шоржин, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках проекта было построено около 200 новых базовых станций связи 4G, а также обновлены существующие. Скоростной мобильный интернет и бесперебойная голосовая связь в этом году впервые появились в 19 населенных пунктах, расположенных в 10 районах республики: Дербентском, Кизлярском, Новолакском, Сулейман-Стальском, Нагайском, Кумторкалинском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Докузпаринском, Бабаюртовском, Кизилюртовском.

По словам директора махачкалинского отделения "Билайн" Авусалитдина Магомедова, которого цитирует пресс-служба, сеть 4G в республике за этот год увеличилась на 25%. Больше половины базовых станций построили в Махачкале, улучшив качество связи в районах, где расположены социально важные объекты.

"До конца года продолжим увеличивать покрытие сети, а также наращивать скорость мобильного интернета. Вместе с модернизацией оборудования сейчас проводим замену аккумуляторных батарей. В результате планируется на треть снизить потребление электроэнергии и обеспечить стабильную работу телеком-оборудования в случае отключения внешнего электроснабжения, например, из-за сложных погодных условий", - отметил Магомедов.