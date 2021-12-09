Индекс Мосбиржи в начале основной сессии вырос на 0,74%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует положительную динамику ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,74%, до 3 801,67 пункта, а индекс РТС - на 0,42%, до 1 619,52 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3 787,90 пункта (+0,38%), индекс РТС находился на уровне 1 620,66 пункта (+0,49%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE росла на 0,41%, до $76,13 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,58% и торгуется на уровне $72,78 за баррель.