Эксперт: бюджет Украины за время независимости страны "похудел" в четыре раза

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный бюджет Украины за 30 лет независимости страны сократился почти в четыре раза, что во многом обусловлено разрывом традиционных экономических связей и производственных цепочек с бывшими советскими республиками. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС, посвященной 30-й годовщине распада СССР и создания СНГ, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко.

"Если брать сухие цифры, то достаточно вспомнить, какой был бюджет Украины при Советском Союзе <...> На то время это было где-то $160 млрд, инфляция произошла за это время более чем в 10-12 раз, на сегодняшний день бюджет Украины должен был бы составлять $1,6 трлн", - сказал эксперт. В начале декабря Верховная рада утвердила проект бюджета на 2022 год. Планируется, что доходы составят порядка $49 млрд, а расходы - примерно $55,4 млрд.

Пешко пояснил, что негативное влияние на экономику страны оказало разрушение созданных в советское время кооперационных цепочек. "Одна из причин - это потеря кооперационных связей, экономических цепочек, которые связывали союзные республики <…> Существовала такая экономическая модель, при которой одни части высокотехнологического оборудования, продукции, например в самолетостроении или ракетостроении, производились в одной части СССР, другие - в другой", - уточнил эксперт.

Особенно сильно, по его словам, от этого пострадали высокоточные отрасли промышленности с высокой добавочной стоимостью, такие как приборостроение и электроника. "Больно смотреть, когда заводы наши, тот же "Арсенал", точнейшее оборудование для военной и не только военной промышленности, тот же завод "Электроизмеритель" в Житомире - это были своего рода уникальные предприятия, а сегодня на территории житомирского "Электроизмерителя" построили торговый центр, корпуса разрушили", - рассказал экономист.

Он добавил, что с прекращением работы этих предприятий исчезло множество рабочих мест и был утерян кадровый потенциал государства. "Старые кадры фактически умирают, новые на смену им не приходят. Произошел разрыв преемственности между старыми кадрами и новыми. Те инженеры, промышленники, которые составляли кадровую мощь Советской Украины, сегодня они либо на пенсии, либо за границей", - продолжил аналитик.

Непрофессионалы во власти

По словам Пешко, ситуация стала значительно ухудшаться после 2014 года, когда у власти оказались непрофессионалы. "Пришли в 2014 году, <...> я не говорю непрофессиональные, они даже неадекватные, и разрушение пошло не только в промышленности, но даже и в сельском хозяйстве", - сказал он.

Эксперт опасается, что в ближайшем будущем многие компании аграрного сектора на Украине могут обанкротиться. "При таких ценах на энергоносители, цена сегодня по 40 тыс. гривен за тысячу "кубов" газа, электроэнергия подорожала в четыре раза, остановили все наши производства по азотным удобрениям. Фактически у сельского хозяйства опора выбита из-под ног", - пояснил он и добавил, что себестоимость продукции украинского аграрного сектора может сильно вырасти, тогда как ее отпускная цена остается ниже уровня прошлых лет.

Отношения с ЕС и СНГ

В настоящий момент, считает Пешко, отношения Украины с Евросоюзом выстроены несимметрично, а условия сотрудничества невыгодны для Киева. "Соглашение об ассоциации с Европой прописано таким образом, что Украина должна во всем Европе, а Европа ничего не должна Украине. Оно прописано так, что на Украине можно продавать все с налогами и сборами не более 10%, а Украина продавать Европе с налогами и сборами 30%", - пояснил Пешко. Он считает, что Украина стала "рынком сбыта для второсортных товаров".

"Надо установить взаимовыгодные условия торговли и развития в различных сферах <…> со странами СНГ, в том числе с Белоруссией и Россией, потому что это наши славянские народы, они нам близки по менталитету", - добавил эксперт.

По его мнению, Украина должна быть открыта для инвесторов из любых стран, а условия должны быть одинаковы для всех. "Не должно быть нелепых ограничений для Белоруссии или для России. Украина должна быть нейтральным государством, как Швейцария", - резюмировал он.