Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о замене ставки LIBOR на спецставку ЦБ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о замене ставки LIBOR на специальную ставку Банка России, которая применяется к кредитным организациям в случае неисполнения в установленный срок предписаний об устранении нарушений. Планируется, что Госдума рассмотрит инициированный правительством РФ документ на пленарном заседании 14 декабря.

Сейчас ставка LIBOR используется Банком России для принятия решения о максимальном размере процентной ставки, вводимой в качестве ограничения на величину процентной ставки, которую кредитная организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых (пролонгируемых) в период действия ограничения.

Одной из тенденций развития регулирования на финансовых рынках является прекращение использования ставки LIBOR в качестве базовой. Законопроект предусматривает замену ставки LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России для целей соответствующей нормы. Предполагается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлеченным российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте и по сроку привлечения.

Для обеспечения единообразных подходов к применению механизма к банковским продуктам в разных валютах аналогичная замена предусмотрена в отношении ключевой ставки Банка России, которая используется при ограничении ЦБ процентной ставки кредитной организации по вкладам в рублях. Такой подход является одновременно рыночным и в достаточной степени прозрачным, что обеспечивает понятность для адресатов регулирования, говорится в пояснительной записке. "Процентные ставки в рублях, долларах США и евро будут рассчитываться Банком России ежемесячно (при наличии соответствующих операций на рынке), охватывая различные по срокам продукты: как вклады "до востребования", так и широкий диапазон срочных вкладов в разрезе сроков привлечения средств от "до 30 дней" до "свыше трех лет", - отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Кроме того, законопроект уточняет, что расчет ограничиваемой процентной ставки по договорам банковского вклада осуществляется исходя из максимальной доходности по договору банковского вклада с учетом иной материальной выгоды и иных условий привлечения вклада.

Как отмечается в заключении комитета, законопроект обеспечивает переход на новые "безрисковые индикаторы" в РФ, рассчитываемые Банком России из средневзвешенных процентных ставок по привлеченным российскими банками вкладам в различных валютах.

Поправки ко второму чтению

Как сообщил на заседании комитета директор юридического департамента ЦБ РФ Алексей Гузнов, подготовленные ко второму чтению поправки распространяют нормы законопроекта, которые были приняты в первом чтении, на закон о банкротстве. "Уточняется расчет процентной ставки, которая раньше была связана с LIBOR, в рамках закона о банкротстве. В настоящее время закон о банкротстве предполагает, что при введении моратория на удовлетворение требований кредиторов (например, когда назначается временная администрация в кредитную либо страховую организацию) фиксируются определенные обязательства и на них выплачивается процентная ставка в соответствии с установленным законом уровнем, в том числе по валютным вкладам. Предполагалось, что эта ставка будет соответствовать ставке LIBOR, и этот показатель меняется на ту величину, которая будет определяться ЦБ расчетным путем с учетом имеющихся ставок", - сказал он.

Второй блок поправок касается уточнения порядка выхода Банка России из капиталов кредитных организаций, в которых он принимает участие в силу полномочий по их финансовому оздоровлению, указал Гузнов. Сейчас этот порядок предполагает продажу соответствующих акций на торгах после финансового оздоровления - в случае, если заявляется один участник или же один участник остается по итогам торгов, то, соответственно, реализовывать их по внеконкурсным процедурам, пояснил он. "Этот порядок дополняется тем, что данная реализация может происходить не только в форме прямой продажи, но и через механизм, когда акции, принадлежащие Банку России, конвертируются в акции другого банка и уже с этой, что называется, руки осуществляется продажа на условиях, соответствующих условиям конкурса в том случае, если он проводился. Эта поправка позволит расширить способы реализации акций, и в этом смысле создаст, как представляется, лучшие условия для того, чтобы больше именно частных субъектов могли становиться инвесторами, могли приобретать акции тех банков, тех финансовых организаций, которые мы оздоровили", - отметил глава юридического департамента ЦБ.