Зампред фракции ХДС/ХСС предложил внести Nord Stream 2 в пакет санкций для сдерживания РФ

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Зампред парламентской фракции ушедшего в оппозицию блока бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Йохан Вадефуль предложил включить проект "Северный поток - 2" в пакет западных санкций для сдерживания РФ из-за ситуации вокруг Украины. Такое мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Политик отметил, что спор вокруг "Северного потока - 2" стал серьезным камнем преткновения в германо-американских отношениях. В этом контексте он призвал нового канцлера ФРГ Олафа Шольца выработать единую политическую линию по этому вопросу. "Шольц должен провести здесь единую линию и быстро разработать убедительную коммуникационную стратегию по отношению к администрации США и американскому Конгрессу", - подчеркнул Вадефуль.

По его мнению, газопровод "должен быть частью пакета санкций", которые следует принять Западу в случае вооруженного конфликта РФ и Украины. "В этом случае необходимо внимательно изучить энергетическое партнерство Германии с Россией", - полагает зампред фракции ХДС/ХСС.

Ранее консервативный блок и сама Меркель неоднократно говорили, что считают нужным достроить газопровод "Северный поток - 2". Этот проект в Берлине называли экономическим, но настаивали на том, чтобы роль транзитера сохранила Украина.

В среду новый канцлер Германии Олаф Шольц в эфире телеканала WELT не исключил последствий для проекта "Северный поток - 2" в случае вооруженного конфликта между Россией и Украиной. При этом он заметил, что ФРГ "стремится к тому, чтобы все соблюдали принцип нерушимости границ". Кроме того, по его словам, "каждый должен осознавать, что будут последствия, если произойдет иначе". В то же время Шольц подчеркнул, что запуск "Северного потока - 2" в Германии происходит по "упорядоченной процедуре". Он отметил, что касательно реализации проекта "многие решения уже были приняты".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия. Песков также заверял, что Россия предпринимает все возможные усилия для того, чтобы помочь Украине урегулировать конфликт в Донбассе, сохраняя приверженность "нормандскому формату" и минским соглашениям.