МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в 2022 году нарастить объем инвестиций на 10% - до более 500 млрд рублей. В 2021 году они составят 499,4 млрд рублей, сообщает компания.

"В 2022 году объем инвестиций "Газпром нефти" вырастет более чем на 10%, при этом уровень финансирования инвестпрограммы превысит 500 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Ожидается, что по итогам 2021 года добыча углеводородов "Газпром нефти" впервые в истории компании превысит 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н. э.). Объем переработки увеличится до 43,3 млн тонн н. э.

Рост объемов добычи в 2021 году связан с запуском Тазовского месторождения, ростом добычи на нефтяных оторочках, а также вводом установки комплексной подготовки газа на Восточно-Мессояхском месторождении. Компания получила одну лицензию на разведку и добычу углеводородов в Оренбургской области и две лицензии на геологическое изучение нижележащих горизонтов и флангов в ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.