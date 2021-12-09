Fitch понизило рейтинг китайского девелопера Evergrande до "ограниченного дефолта"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента для китайского девелопера Evergrande c уровня С - "близкий дефолт" - до уровня RD - "ограниченный дефолт". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте агентства.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте был понижен у материнской компании Evergrande и ее дочерних структур - Hengda Real Estate Group и Tianji Holding Limited. Агентство изменило рейтинг компаний после того, как Tianji Holding Limited пропустила 6 ноября выплаты по облигационным купонам на $645 млн, а 6 декабря, после завершения периода отсрочки платежа, не выплатила купоны на $590 млн.

Evergrande - строительно-инвестиционная компания, испытывающая значительные финансовые трудности на фоне невыплаты долгов кредиторам, приостановки работ на ряде строительных площадок и просрочки сдачи предварительно проданной недвижимости. 14 сентября Evergrande сообщила, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому).