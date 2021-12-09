Мишустин прибыл в Пермь, где проведет совещание о проектах в авиационном двигателестроении

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг прибыл с рабочей поездкой в Пермь.

Планируется, что в этом городе глава кабинета министров посетит несколько социальных, культурных и производственных объектов. Также в программе председателя правительства РФ совещание о реализации проектов в области авиационного двигателестроения.

Помимо этого, у Мишустина запланирована беседа с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Как сообщали в кабмине, в мероприятиях рабочей поездки принимают участие вице-премьер РФ Юрий Борисов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Минэкономразвития России Максим Решетников, министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Минфина РФ Антон Силуанов.