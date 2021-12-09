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Власти Чукотки планируют включить "ЧукотАвиа" в состав единой дальневосточной авиакомпании

"ЧукотАвиа" выполняет практически все внутренние авиаперелеты по региону

ТАСС, 9 декабря. Власти Чукотки намерены интегрировать авиакомпанию "ЧукотАвиа" в структуру Единой дальневосточной авиакомпании, сообщил губернатор региона Роман Копин на пленарном заседании итогового онлайн-форума PROДФО-2021".

"Это позволит обновить парк воздушных судов и задаст совершенно другие стандарты обслуживания на местных линиях, потому что каждый житель Чукотки не один раз в год пользуется услугами малой авиации. Мы работаем над стыковкой внутренних перелетов - это будут "бесшовные" перемещения: удобное расписание, стыковки, багаж - все перемещается практически с минимальным участием пассажиров. У "Авроры" такие технологии есть, и мы очень хотим применить их для жителей нашего региона", - сказал Копин.

"ЧукотАвиа" выполняет практически все внутренние авиаперелеты по Чукотке. В парке авиакомпании - самолеты и вертолеты.

Итоговый онлайн-форум "PROДФО-2021": успехи и новые возможности Дальнего Востока в условиях меняющегося мира" проходит 8-9 декабря. Представители власти Дальневосточного федерального округа, федеральные эксперты, руководители молодежных и общественных движений, предприниматели, лидеры мнений обсуждают итоги серии форумов, выделяют точки роста для каждой из областей жизни регионов, устанавливают новые цели и задачи на 2022 год.

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РоссияЧукотский автономный округ
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