Комитет Думы поддержал к I чтению проект о найме частных компаний для управления судами

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении депутатский законопроект, который дает возможность судовладельцам нанять стороннюю компанию для технического управления судном, что сейчас не предусмотрено российским законодательством.

"Правительством РФ законопроект концептуально поддержан", - отметил на заседании зампред комитета Виктор Дерябкин.

С критикой инициативы выступил член комитета Виталий Ефимов, он выразил сомнения насчет необходимости привлечения частных структур к обеспечению безопасности судоходства. Дерябкин ответил, что это применяется в международной практике.

Ефимов в свою очередь предложил создать рабочую группу. "Если, конечно, это улучшит безопасность, это один вопрос. А если за эту безопасность надо еще и деньги заплатить... Я понимаю, что они хотят заработать, но тогда они эту безопасность должны повысить", - указал он.

Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 года предусматривает, что судном может управлять компания, принявшая на себя ответственность за его безопасную эксплуатацию. Речь идет именно о технической эксплуатации судна, включая наем экипажа.

Таким образом, международные нормы позволяют судовладельцу по договору технического менеджмента привлекать стороннюю организацию, компетентную в области технического управления судами. Однако действующая редакция Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ) не предусматривает возможность отдельного технического менеджмента для судов под российским флагом. В связи с этим КТМ предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "судовладелец судна вправе поручить техническое управление судном полностью или частично техническому управляющему по договору технического управления".