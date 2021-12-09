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Комитет Думы поддержал к I чтению проект о найме частных компаний для управления судами

Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 года предусматривает, что судном может управлять компания, принявшая на себя ответственность за его безопасную эксплуатацию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в четверг рекомендовал палате принять в первом чтении депутатский законопроект, который дает возможность судовладельцам нанять стороннюю компанию для технического управления судном, что сейчас не предусмотрено российским законодательством.

"Правительством РФ законопроект концептуально поддержан", - отметил на заседании зампред комитета Виктор Дерябкин.

С критикой инициативы выступил член комитета Виталий Ефимов, он выразил сомнения насчет необходимости привлечения частных структур к обеспечению безопасности судоходства. Дерябкин ответил, что это применяется в международной практике.

Ефимов в свою очередь предложил создать рабочую группу. "Если, конечно, это улучшит безопасность, это один вопрос. А если за эту безопасность надо еще и деньги заплатить... Я понимаю, что они хотят заработать, но тогда они эту безопасность должны повысить", - указал он.

Международная конвенция об охране человеческой жизни на море 1974 года предусматривает, что судном может управлять компания, принявшая на себя ответственность за его безопасную эксплуатацию. Речь идет именно о технической эксплуатации судна, включая наем экипажа.

Таким образом, международные нормы позволяют судовладельцу по договору технического менеджмента привлекать стороннюю организацию, компетентную в области технического управления судами. Однако действующая редакция Кодекса торгового мореплавания РФ (КТМ) не предусматривает возможность отдельного технического менеджмента для судов под российским флагом. В связи с этим КТМ предлагается дополнить новой статьей, согласно которой "судовладелец судна вправе поручить техническое управление судном полностью или частично техническому управляющему по договору технического управления".

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