Власти Омской области заявили, что резкого роста цен на тепло для населения не произойдет

ОМСК, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Омской области не допустит резкого роста цен на тепло для населения из-за увеличения расходов теплоснабжающих организаций после почти двукратного роста стоимости угля и мазута. Как сообщил журналистам глава региона Александр Бурков, в этом случае дополнительную финансовую нагрузку возьмет на себя правительство Омской области.

Перебои с поставками угля в Омской области начались в ноябре. В середине месяца региональная прокуратура сообщила о проведении проверки из-за риска срыва поставок этого вида топлива в разгар отопительного сезона. Аналогичная ситуация сложилась в трех районах и с топочным мазутом.

"Что касается роста тарифа в связи с ростом цен на топливо - нам президент четко поставил задачу, что не должно быть резкого роста цен на энергоресурсы <…>. Если размер стоимости тех или иных услуг ресурсоснабжающих организаций выйдет за пределы, то нагрузку возьмет на себя правительство Омской области. Здесь переживать не надо", - сказал Бурков, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что теплоснабжающие организации оказались в тяжелой ситуации из-за резкого роста цен на уголь и мазут. "Мы все стремились к рынку <…>. Вот и дошли - получили рынок и неудержимый рост цен, который сказался на состоянии наших ресурсоснабжающих организаций", - пояснил глава региона.

По его словам, от роста цен на мазут пострадали Большереченский, Омский и Тарский районы - им выделено более 100 млн рублей, местные котельные уже входят в нормальный режим работы. Еще 12 муниципальным районам комиссия по ЧС накануне приняла решение выделить 41 млн рублей на компенсацию роста цен на уголь. Также средства выделяются четырем компаниям, которые поставляют сжиженный газ для нужд приготовления пищи.

В Омской области климатическая зима длится с ноября по март, а температура воздуха периодически снижается до минус 35-40 градусов. В настоящий момент в регионе около -20 градусов.