РФ готова внести вклад в несколько направлений во время председательства Таиланда в АТЭС

БАНГКОК, 9 декабря. /ТАСС/. Россия готова внести свой вклад по ряду направлений во время председательства Таиланда в форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в беседе с российскими журналистами сообщил посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо России в АТЭС Кирилл Барский.

"Мы готовы к самому тесному взаимодействию с партнерами по региону, для того чтобы вывести экономику этой большой зоны общих интересов на путь устойчивого, инклюзивного и стабильного развития, - отметил он. - Нам представляется важным настрой наших партнеров в Таиланде и в других экономиках АТЭС на развитие широкой экономической региональной интеграции". "Российская Федерация исходит из того, что наше будущее развитие самым тесным образом связано с развитием этой части мира, поэтому будем активно работать. У России есть целый ряд направлений, по которым мы готовы были бы внести свой вклад в общее дело, есть целый спектр самофинансируемых проектов, которые мы намерены осуществлять в рамках АТЭС, и наши тесные партнерские отношения с Таиландом также предоставляют очень хорошую возможность для того, чтобы реализовать все наши задачи и планы", - заверил Барский.

По его словам, АТЭС как один из старейших экономических форумов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) открыт для сотрудничества с другими региональными объединениями, которые также "имеют насыщенную экономическую, а некоторые даже интеграционную повестку дня". "С точки зрения наших интересов это прежде всего Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества и другие региональные объединения на пространстве АТР и Евразии, - продолжил дипломат. - Нам кажется, что именно на этом направлении мы можем получить дополнительный импульс для региональной интеграции в широком смысле слова".

Встречи в очном формате

Вместе с тем Барский напомнил, что Таиланд планирует проводить все мероприятия АТЭС в классическом очном формате, в том числе сам саммит, который запланирован на ноябрь 2022 года. "До этого состоятся шесть министерских встреч, четыре совещания старших должностных лиц, совещание старших должностных финансовых лиц, а также целый ряд мероприятий по всем направлениям деятельности АТЭС", - уточнил он.

Дипломат выразил надежду, что предстоящий год "будет во многом прорывным для экономик - членов АТЭС". Барский констатировал, что виртуальный формат, в котором проходили саммиты АТЭС в 2020 и 2021 годах, снижал "эффективность той дипломатической работы, которую должны вести представители экономик - членов АТЭС". "Несмотря на большие достижения, с точки зрения реальной дипломатии эффективность такой работы, конечно же, была не слишком высокой", - добавил он. Дипломат уверен, что Таиланд уже можно считать "героем, поскольку Бангкок принял смелое решение перейти с виртуальных средств общения на классические формы, а именно возобновить очные встречи".

Барский напомнил, что первым мероприятием в таком формате стало совещание старших должностных лиц, которое прошло на Пхукете с 1 по 3 декабря. "Нужно сказать, что этот опыт был весьма успешным, и будем надеяться, что остальные мероприятия в рамках АТЭС в 2022 году будут проходить именно в таком формате", - сказал он.

Планы Таиланда

По его словам, Таиланд подготовил и представил очень амбициозный план действий на будущий год. "Приоритеты были поддержаны всеми участниками совещания [на Пхукете], - пояснил Барский. - Это прежде всего вопросы содействия торговле и инвестициям, вопросы укрепления взаимосвязанности, инклюзивного и устойчивого роста".

Дипломат обратил особое внимание на планы восстановления утраченных связей и контактов, а также транспортного сообщения. Барский отметил, что для Таиланда и других стран региона "это имеет вполне практическое значение, поскольку бизнес без активного общения между деловыми людьми вести очень трудно". "Кроме того, многие страны этого региона зависят от успешности своей индустрии туризма, поэтому возобновление туристических обменов, восстановление туристической отрасли - это тоже одна из составляющих той работы, которую Таиланд наметил на предстоящий год", - продолжил он.

Таиланд также предлагает обсудить перспективы формирования Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Дипломат заметил, что это очень непростая тема, поскольку в данном регионе, который уже давно является локомотивом торгово-экономического развития всей глобальной экономики, "сформировалась целая сеть различных соглашений о свободной торговле, торговых блоков". "Теперь стоит задача, как их сгармонизировать друг с другом, чтобы это региональное сообщество функционировало максимально эффективно", - пояснил он.

Барский рассказал, что Таиланд разработал концепцию "биоциркулярной зеленой экономики". "Таиландские коллеги также предложили рассмотреть такую экономическую модель, которая бы учитывала современную тенденцию в развитии экономики и вообще современного общества, - сообщил дипломат. - Это сочетание социально-экономических задач, которые решают все страны, с задачами охраны окружающей среды, борьбы с изменениями климата, зеленого перехода, развития возобновляемых источников энергии, в более широком смысле - гармонизации деятельности человека и природы". "В течение предстоящего года мы подробно обсудим ее преимущества и недостатки и попробуем выйти на общее понимание того, как должен в русле современных тенденций развиваться в экономическом плане Азиатско-Тихоокеанский регион", - заключил он.

Об АТЭС

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 государств-учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань.