Доля безналичных платежей в России в рознице выросла за девять месяцев до 72,6%

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Доля безналичной оплаты в рознице по итогам трех кварталов 2021 года составила около 73%, превысив достигнутый в прошлом году уровень в почти 70%. Об этом сообщил начальник управления развития и регулирования национальной платежной системы Банка России Денис Барышков в ходе VIII Национального платежного форума.

"Доля безналичных платежей за девять месяцев составила 72,6%, доля бесконтактных платежей при оплате товаров и услуг достигла 70,4%. Ежедневно с картами, выпущенными российскими банками, совершается 170 миллионов операций", - сказал он, отметив также, что около 80% российских потребителей используют бесконтактный способ совершения платежей на регулярной основе.

Согласно данным, представленным в презентации представителя Банка России, доля безналичной оплаты в рознице с января по сентябрь выросла на по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года на 3,2 процентного пункта (тогда доля составляла 69,4%). Также из представленных данных следует, что на 3,3%