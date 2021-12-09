ФАС внесла в черный список фирму, о которой мэр Керчи давал пояснения в СК

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) внесла в черный список компанию "Луксар", занимающуюся благоустройством в Керчи, с которой связано приглашение главы администрации города Святослава Брусакова в Следственный комитет. Об этом сам мэр Керчи сообщил в четверг в своем Telegram-канале.

Брусаков 15 ноября дал пояснения дознавателю Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю касательно работы ООО "Луксар" по благоустройству общественных и придомовых территорий в городе Керчи. По словам мэра Керчи, он пояснил, что работы компании не принимаются управлением ЖКХ и Единого заказчика города, поскольку фирма не предоставила в полном объеме необходимую исполнительную документацию, а также некачественно выполнила либо не выполнила в полном объеме работы по благоустройству. Позже Брусаков сообщил, что в отношении руководителей компании полиция возбудила уголовное дело.

"Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю внесло общество с ограниченной ответственностью "Луксар" в список недобросовестных подрядчиков (поставщиков, исполнителей). Соответствующая запись опубликована на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок", - написал Брусаков.

Также керченский мэр сообщил, что Арбитражный суд Крыма отменил судебные приказы о взыскании задолженности с управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Керчи. "В ноябре 2021 г. Арбитражным судом Республики Крым были выданы судебные приказы по заявлениям ООО "Луксар" о взыскании денежных средств с УЖКХ администрации Керчи по четырем муниципальным контрактам по благоустройству территории города на общую сумму 339 222,16 руб., включая задолженность, пеню и штраф. Не согласившись с данными судебными приказами, УЖКХ подало в суд возражения относительно их исполнения. В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебного приказа", - добавил Брусаков.

Сотрудники силовых структур 27 октября провели следственные действия в администрации Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проверка эффективности расходования бюджетных средств в администрации Керчи носила плановый характер, а подобные проверки могут пройти в любом муниципалитете. Источник в правоохранительных органах уточнял, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела, однако никто не задержан.

Двадцать восьмого ноября источник во властных структурах полуострова сообщил ТАСС, что сотрудники ФСБ задержали недавно уволенного начальника управления администрации Керчи Сергея Органова. По предварительным данным, чиновник на системной основе получал взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ. Керченский городской суд Республики Крым арестовал чиновника до 22 января 2022 года.