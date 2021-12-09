Росатом в 2022 году начнет серийный выпуск комплексов для лечения рака с отечественным ПО

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. АО "Русатом Хэлскеа" (РХК, единый интегратор в области здравоохранения в контуре госкорпорации "Росатом") в 2022 году начнет серийное производство современного медицинского оборудования для лечения онкологических заболеваний, оснащенного отечественным ПО. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РХК, подчеркнув, что оборудование будет оснащаться программным обеспечением, разработанным совместно с мировым IT-лидером в области ядерной медицины - словенской компанией Cosylab.

ПО, которое не имеет аналогов в России, будут оснащаться комплексы лучевой терапии на базе низкоэнергетических (6 МэВ) ускорителей электронов и аппаратов для высокодозной брахитерапии. Как рассказали ТАСС в РХК, с помощью этой цифровой платформы можно будет интегрироваться во внешние сети и информационные системы и объединять имеющуюся информацию для обеспечения комплексного лечения. Например, программа позволит подгружать всю информацию по пациенту, включая историю заболеваний, изображения (рентген, КТ, МРТ) и подтягивать данные из других отделений клиники. Это будет ускорять процесс принятия решений. Система будет полностью соответствовать медицинским стандартам ЕС и обладать рядом преимуществ, включая внедрение искусственного интеллекта для поддержки принятия решений и генерации планов лечения. Кроме того, с помощью методов машинного обучения она совместит в себе функции дозиметрического планирования облучения пациента, администрирования и онкологической информационно-управляющей системы.

Для совместной разработки ПО "Русатом Хэлскеа" и Cosylab создали СП - ООО "Русатом Цифровое здравоохранение". "Русатом Хэлскеа" обладает широкой экспертизой в области ядерной медицины, а компания Cosylab разрабатывает системы управления сложными исследовательскими и медицинскими аппаратами. Объединив наш опыт, мы сосредоточились на разработке универсальной цифровой платформы. Это необходимо для обеспечения качественного дозиметрического планирования всех видов лучевой терапии", - отметила генеральный директор РХК Наталья Комарова.

Цифровой продукт будет учитывать полный набор современных методик лечения для дистанционной, контактной и адаптивной лучевой терапии различными видами излучения: электронами, фотонами, протонами, а также гамма-излучением. Система будет адаптироваться под потребности пользователей и инфраструктуру клиники. Возможность интеграции с другими производителями оборудования для лучевой терапии позволит объединить все системы в единую платформу.