Цена на зимний дизель на бирже вновь обновила рекорд

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Биржевая цена на зимнее дизельное топливо по территориальному европейскому индексу по итогам торгов в четверг вновь обновила исторический максимум и составила 61,82 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,4%, до 61,82 тыс. рублей за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 26 ноября - 61,58 тыс. рублей за тонну. При этом межсезонный дизель подешевел на 1,7%, до 50,65 тыс. рублей за тонну, а летний дизель - на 0,9%, до 49,55 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 2,8%, до 48,54 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,8%, до 50,24 тыс. рублей за тонну. Биржевая цена на топочный мазут выросла на 0,5%, до 24,75 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 5,6%, до 27,02 тыс. рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) снизилось в цене на 0,8%, до 58,13 тыс. рублей за тонну, после того как днем ранее, 8 декабря, установило новый ценовой рекорд (58,61 тыс. рублей за тонну).