Бюджет Красноярского края принят во втором чтении с дефицитом 6,3%

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края приняло бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 года во втором, окончательном чтении, передает корреспондент ТАСС с сессии регионального парламента. Параметры бюджета остались неизменными по сравнению с первым чтением, доходы составят порядка 310,1 млрд рублей, расходы - 329,7 млрд рублей, дефицит - 19,6 млрд рублей.

"Сегодня Законодательное собрание края приняло во втором чтении приняло проект бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов. Мы прошли достаточно долгий путь с 15 октября, когда проект был внесен. 23 ноября мы приняли в первом чтении и сегодня мы прошли завершающую фазу, приняли бюджет на трехлетний период", - сообщил журналистам председатель комитета по бюджету, краевой собственности и защите прав граждан регионального Заксобрания Владимир Чащин.

Как уточнили ТАСС в региональном Минфине, еще в первом чтении была принята поправка, которая изменила параметры главного финансового документа региона. "В 2022 году доходы увеличились за счет дополнительно распределенных средств федерального бюджета на 8,4 млрд рублей. Расходы возросли на 18,4 млрд рублей, в том числе за счет краевых средств - на 10 млрд рублей. Уточненные параметры бюджета на 2022 год выглядят следующим образом: доходы - 310,1 млрд рублей, расходы - 329,7 млрд рублей, дефицит - 19,6 млрд рублей", - отметили в ведомстве, добавив, что финансирование дефицита будет проводиться за счет остатков средств бюджета текущего года. Таким образом, дефицит бюджета составит 6,3% от доходов.

"Увеличение расходов за счет собственных средств краевого бюджета связано, прежде всего, с высоким исполнением бюджета в текущем году. Сегодня можно с уверенность сказать, что третий год подряд мы исполним краевой бюджет без дефицита, снижением госдолга и формированием остатков средств на начало года. Это позволило нам в рамках поправки направить существенный объем собственных средств на решение социальных и экономических задач", - сообщил депутатам вице-премьер краевого правительства - министр финансов Владимир Бахарь.

В 2023 году доходы бюджета увеличатся до 317,1 млрд рублей, расходы составят - 321,8 млрд рублей, дефицит бюджета - 4,7 млрд рублей или 1,5% от доходов. В 2024 году власти региона планируют выйти на бездефицитный бюджет с доходами и расходами равными 325,1 млрд рублей.

Во втором чтении депутаты краевого парламента распределили дополнительные расходы постатейно. По словам Чащина, на решение жилищных вопросов дополнительно выделено 6 млрд рублей, здравоохранение - 3 млрд рублей, социальную поддержку -2,4 млрд рублей, решение транспортных вопросов - 2,3 млрд рублей и образование - 1,2 млрд рублей.

Федеральные средства

По данным регионального Минфина, федеральные ресурсы, главным образом, предусмотрены на социальные выплаты гражданам, переселение граждан из аварийного жилья и реализацию мероприятий по развитию жилищного строительства. Так, за счет федерального бюджета в 2022 году на 2,9 млрд рублей увеличена поддержка семей с низкими доходами, где есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. Общий объем выплат по этому направлению составит 11,8 млрд рублей.

Член комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Виктор Зубарев отметил важность для региона федеральных инвестиций. "Для примера можно привести дорожную инфраструктуру. Только федеральные инвестиции в ее развитие в будущем году превысят 1,8 миллиардов, еще четверть миллиарда выделено на автоматизацию процессов управления дорожным движением в крупных городах. Значительные средства пойдут в глубинку по программе комплексного развития территорий - свыше 2 миллиардов рублей. Эти деньги позволят улучшить качество жизни людей в небольших населенных пунктах - за счет обновления систем водоснабжения, капремонта школ, детских садов и спортивных залов", - сообщил ТАСС Зубарев.

Кроме того, краевые власти рассчитывают на дополнительное финансирование в виде инфраструктурных кредитов. "До 1 октября этого года регионы должны были отправить в федеральное правительство заявки на получения инфраструктурных кредитов. Такая заявка была отправлена. Надеемся, что итоги будут подведены и эти средства мы направим на город Красноярск и прилегающие районы на развитие коммунальной инфраструктуры", - сообщил Чащин, добавив, что край рассчитывает привлечь 10,1 млрд рублей инфраструктурных кредитов.

Также Чащин отметил, что регион рассчитывает на помощь федерального центра для строительства метро в Красноярске. В свою очередь, председатель комитета по экономике и налоговой политики Заксобрания региона Егор Васильев отметил, что в бюджете заложены средства на развития дорожной инфраструктуры, связи, аэропорта Красноярск. "Если мы говорим про аэропорт - продолжается амбициозный проект авиационного хаба <…> Мы понимаем, что Красноярск становится узловым аэропортом Восточной Сибири", - подчеркнул Васильев.

По его словам, также в бюджете учтены меры поддержки малого и среднего бизнеса введенные в период пандемии коронавирусной инфекции.

В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона на этот год с доходами 269,7 млрд рублей, расходами - 286,9 млрд рублей, дефицитом - 17,2 млрд рублей. Осенью этого года, после корректировки, доходы были увеличены до 306,6 млрд рублей, расходы возрастают до 313,5 млрд рублей, дефицит сократился до 6,9 млрд рублей.