"Рольф" может провести IPO во втором полугодии 2022 года

ТАСС, 9 декабря. Автодилер "Рольф" рассматривает возможность первичного публичного размещения акций (IPO) во втором полугодии 2022 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на гендиректора компании Светлану Виноградову.

Так, по словам Виноградовой, постановление подмосковного суда о замораживании активов стоимостью 12,85 млрд рублей по уголовному иску к бывшему владельцу компании, обжалованием которого сейчас занимается "Рольф", не повлияет на планы IPO во второй половине 2022 года.

Ранее сообщалось, что Химкинский суд Московской области начнет рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ к автодилеру "Рольф" и основателю компании Сергею Петрову на сумму 12,85 млрд рублей 14 декабря. Позднее "Рольф" заявил, что компания обеспечила накопление на своих счетах в одном из банков суммы в размере 12,85 млрд рублей, на которую наложен арест и ожидает разблокировки счетов. В компании подчеркнули, что блокировка счетов не повлияла на ее деятельность.

"Размещение наших облигаций сразу после уголовных обвинений показало нам, насколько интересна наша компания инвесторам. Стало ясно, что уголовные обвинения в адрес конкретных лиц не имеют никакого отношения ни к компании, ни к тому, как она функционирует", - передает Bloomberg слова главы компании.

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы автодилера "Рольф" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. Ранее сообщалось о блокировке судебными приставами одного из счетов "Рольфа" в рамках расследования дела.