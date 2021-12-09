Рабочую группу по законопроекту о метаноле создадут при комитете Госдумы по экономполитике

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. При комитете Госдумы по экономической политике будет создана рабочая группа по разработке проекта федерального закона о разрешительной деятельности при производстве, хранении, применении, обороте и утилизации метилового спирта и метилсодержащих жидкостей. Об этом сообщили ТАСС в аппарате комитета.

В состав рабочей группы войдут депутаты комитета и представители профильных федеральных органов исполнительной власти.

Соответствующее решение было принято на заседании по подготовке предложений по нормативно-правовому регулированию производства и оборота метанола.

Комитет намерен проанализировать данные представленного Минздравом за последние два года мониторинга по отравлениям различными ядовитыми веществами.

Также члены рабочей группы проанализируют предложения Росалкогольрегулирования, Минпромторга и Минфина по нормативно-правовому регулированию производства и оборота метанола.

Федеральным органам исполнительной власти поручено представить в комитет предложения по перечню федеральных законов, в которые потребуется внести изменения в случае установления порядка получения разрешения на хранение, применение, оборот и утилизацию метилового спирта и метилсодержащих жидкостей, учета их объемов и норм ответственности за производство, оборот и сбыт такой продукции.