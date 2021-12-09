Росатом намерен увеличить производство углеродного волокна, построив новый завод

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" намерена увеличить производство стратегического сырья (ПАН-прекурсора) для углеродного волокна за счет строительства нового завода, сообщил в четверг директор по технологическому развитию "Росатома" Андрей Шевченко, выступая на Конгрессе молодых ученых.

"В Алабуге открыт завод по производству ПАН-прекурсора, на сегодняшний день полная цепочка композиционных материалов "Росатомом" построена и замкнута с производительностью 5 тыс. тонн ежегодно. Понимая, что нам надо развиваться, мы сразу говорим о дублировании этого производства в другом месте с большей мощностью", - сказал Шевченко.

Первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна - ПАН-прекурсора - открылся на территории особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Общий бюджет проекта составляет 8,5 млрд рублей.

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет более 300 предприятий и организаций, в которых работают свыше 275 тыс. человек.

Конгресс молодых ученых проходит с 8 по 10 декабря. Он объединяет более трех тысяч человек со всей страны: молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.