Компании на Хайнане сэкономили почти $63 млн из-за отмены пошлин на ряд товаров

ХАЙКОУ, 9 декабря. /ТАСС/. Преференциальная политика провинции Хайнань позволила местным компаниям сэкономить более 400 млн юаней (около $62,99 млн) из-за отмены ввозных пошлин на сырье и вспомогательные материалы. Об этом сообщил телеканал "Саньша вэйши".

Как отмечается в репортаже, за последний год таможня провинции освободила от пошлин более 300 партий импортного груза. Его общая стоимость составила около 3 млрд юаней (порядка $472,44 млн). Отмечается, что от уплаты ввозных пошлин была освобождена часть промышленного сырья, материалы для ремонта и обслуживания воздушных судов и запчасти к ним, сельскохозяйственная продукция, кокосы, уголь и некоторые другие природные ресурсы.

Как указывает телеканал, эта мера позволила включить Хайнань во многие международные производственные цепочки и создать в регионе новые рабочие места. Кроме того, это повысило рентабельность проекта по созданию в международном аэропорту Мэйлань в городе Хайкоу базы по обслуживанию и ремонту самолетов гражданской авиации.

К 2025 году властями поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. В 2020 году Хайнань посетили свыше 64,5 млн китайских и иностранных туристов.