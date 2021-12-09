Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 9% годовых

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) решил повысить учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Об этом сообщил в четверг на брифинге замглавы центробанка Сергей Николайчук.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку с 8,5% годовых до 9%", - сказал он.

НБУ 5 марта этого года повысил учетную ставку с 6% до 6,5% годовых впервые с апреля 2019 года. Затем регулятор 16 апреля поднял ее до 7,5% годовых, 23 июля - до 8%, 10 сентября - до 8,5%.

Учетная ставка является одним из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Снижение учетной ставки, как правило, приводит к удешевлению кредитов банков.