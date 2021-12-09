Число безработных в Петербурге с начала года сократилось почти в четыре раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Количество официально зарегистрированных безработных в Санкт-Петербурге сократилось почти в четыре раза с начала года и составляет менее 25 тыс. человек, говорится в материалах городского комитета по труду и занятости населения, представленных на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

"На 6 декабря на учете состоит 24 737 безработных, в январе этот показатель составлял 92 369 человек", - говорится в материалах. Таким образом, с начала года число безработных снизилось в 3,7 раза.

По словам председателя комитета по труду и занятости населения Петербурга Дмитрия Чернейко, последствия пандемии коронавируса на городском рынке труда практически преодолены. "Можно констатировать, что к концу 2021 года рынок труда перешел в разумное состояние, кризисные явления в основном преодолены. Количество рабочих мест повысилось на 2%, безработица по большому счету приобрела докризисный облик", - рассказал он.

По оценке комитета, средний уровень заработной платы в Петербурге сейчас составляет 68 тыс. рублей. Наибольшие средние зарплаты предлагают системным аналитикам (130,7 тыс. рублей), руководителям учреждений, организаций и предприятий (128,1 тыс. рублей), дизайнерам баз данных и администраторам (127,4 тыс. рублей), финансовым аналитикам (124,9 тыс. рублей), руководителям служб и подразделений в сфере информационно-коммуникационных технологий (116,9 тыс. рублей), руководителям подразделений по научным исследованиям и разработкам (113,1 тыс. рублей).