Краснодарский край за пять лет пятикратно увеличил объемы экспорта вина

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Виноделы Краснодарского края за 11 месяцев этого года экспортировали почти 448 тыс. декалитров вина и шампанского, что на 25% выше уровня того же периода 2020 года, за шесть лет регион нарастил объемы поставок винодельческой продукции за рубеж в пять раз. Об этом заявил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека в ходе сессии Законодательного собрания Краснодарского края в четверг.

"Виноградарство и виноделие можно по праву считать визитной карточкой нашего региона, кубанское виноделие за последние годы сломало стереотип, что в России не умеют делать достойное вино. По производству вина и шампанского мы лидеры в стране, Кубань производит 45% российского вина и почти 40% шампанского. Высокой качество нашей винодельческой продукции делает ее востребованной на зарубежных рынках - за последние шесть лет объем экспорта вырос в пять раз. За 11 месяцев этого года объем экспорта нашего вина и шампанского составил почти 448 тыс. декалитров", - сказал Дерека.

Он добавил, что объем экспорта по итогам 11 месяцев 2021 года на 25% выше по сравнению с тем же периодом 2020 года. По его словам, на долю Краснодарского края только по итогам 2020 года приходится половина всех поставок за рубеж винодельческой продукции в России. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края напомнил, что в 2021 году в регионе собраны более 200 тыс. тонн винограда, это треть всего урожая винограда в России, 1,7 тыс. га молодых виноградников будет заложено на Кубани по итогам 2021 года. Как сообщил Дерека, за пять лет заложены 9 тыс. га. молодых виноградников, их общая площадь достигает почти 29 тыс. га, из них почти 21 тыс. га - плодоносящего возраста.

Спикер заявил, что на Кубани работают 86 виноградорских предприятий и 147 крестьянско-фермерских хозяйств, резерв виноградопригодных земель составляет 50 тыс. га, закладку молодых виноградников необходимо увеличивать до 5 тыс. га в год, для достижения такого результата питомники должны увеличить производство саженцев до 10 тыс. штук в год, на все это требуется господдержка.

"Решение этих проблем будет способствовать повышению эффективности работы отрасли и росту налоговых поступлений в консолидированный бюджет нашего региона", - резюмировал Дерека.

Краснодарский край является одним из ведущих винодельческих регионов в России, общая площадь виноградников в Краснодарском крае по состоянию на 2021 год составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в стране. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. В крае установлено девять географических объектов с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и 21 территория производства вин с защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП).