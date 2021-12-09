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Мишустин поддержал идею обучения специалистов в авиадвигателестроении современным навыкам

Премьер-министр РФ отметил, что уже существует программа по подготовке кадров для цифровой экономики и приняты два пакета с мерами поддержки сферы IТ

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение масштабировать в другие российские регионы опыт Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по обучению специалистов в этой сфере современным компетенциям. Такую позицию он обозначил во время посещения завода "Пермские моторы" в ходе поездки в регион.

Инициативу премьеру озвучил начальник сборочного цеха этого предприятия. Он рассказал, что ОДК построила на территории "Уфимского моторостроительного производственного объединения" центр профессионального образования, где специалисты в сфере двигателестроения проходят обучение в соответствии со всеми современными требованиями. Работник рассказал, что в планах ОДК - масштабирование такого опыта на все регионы России и попросил оказать предприятию поддержку в этом.

"Вопрос в надежде на поддержку? Она есть стопроцентная. Без "цифры" сейчас не летает ничего, не ездит и не плавает, поэтому вы абсолютно здесь правы", - отреагировал премьер.

Он отметил, что уже существует программа по подготовке кадров для цифровой экономики, приняты два пакета с мерами поддержки сферы IТ. "Мы будем увеличивать ежегодно выпуск специалистов по IТ-специальностям. И абсолютно уверен, и я дам такое поручение по приезде министру науки и высшего образования Валерию Николаевичу Фалькову, чтобы мы посмотрели, что можно сделать именно специально для вашего направления", - заверил глава кабмина.

Мишустин отметил, что при посещении некоторых предприятий обсуждал с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, что необходимо формировать в РФ компетенции для поддержки сложных систем, в том числе касающихся автоматизированного проектирования. "Договорились о сотрудничестве с рядом вузов самых крупных предприятий, в том числе ОАК и ОСК, для того, чтобы это делать", - добавил премьер.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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