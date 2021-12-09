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Международные резервы России за неделю выросли на $3 млрд

По данным ЦБ, они достигли $622,8 млрд

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 3 декабря 2021 года составили $622,8 млрд, увеличившись за неделю на $3 млрд, говорится в материалах Банка России.

По данным на 26 ноября, объем резервов составлял $619,8 млрд

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.

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