Власти Ненецкого АО выплатят региональную помощь субъектам МСП, пострадавшим от пандемии

ТАСС, 9 декабря. Предпринимателям Ненецкого автономного округа (НАО), которые пострадали от ограничительных антиковидных мер, окажут региональную финансовую помощь. Как сообщает в четверг пресс-служба администрации округа, единовременная выплата составит 20 467 рублей.

"Пострадавшим от пандемии предпринимателям НАО окажут дополнительную поддержку. Из окружного бюджета на каждого сотрудника предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе на индивидуального предпринимателя, ведущего бизнес без привлечения работников, выплатят единовременную финансовую помощь в размере районных и климатических надбавок к размеру МРОТ - 20 467 рублей", - указано в сообщении.

Получить финансовую поддержку могут предприниматели, которые уже направили или только собираются подать заявку на федеральную единовременную выплату из расчета МРОТ на сотрудника, введенную по указу президента РФ. Подать заявление на получение региональной единовременной выплаты предприниматели могут с 8 декабря по 20 января следующего года в Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий НАО.

Заявление и сведения предоставляются предпринимателями лично. Срок рассмотрения заявки 10 рабочих дней. После принятия положительного решения по заявлению в течение семи рабочих дней выплата перечисляется на счет заявителя.

В Ненецком автономном округе действуют режим повышенной готовности и система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, работают посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязателен масочный режим, введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.