На Кубани разработают меры ответственности за нарушение закона о плодородии

КРАСНОДАР, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края - одного из основных сельскохозяйственных регионов России - намерены разработать меры административной ответственности для аграриев, которые нарушают закон о плодородии почвы. Необходимость в этом возникла в связи со снижением содержания гумуса в почве, заявил на сессии законодательного собрания региона в четверг министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

"Земля в Краснодарском крае - ценный ресурс, ее эффективное использование при взаимодействии с наукой и технологиями позволяет нам выходить на рекордные урожаи, обеспечивать продовольственную безопасность края и всей страны. Но рекордные урожаи любой ценой нам не нужны, поэтому сохранение черноземов - вопрос стратегически важный, за последние годы за счет интенсификации сельхозпроизводства плодородие земли снижается: за последние 10 лет содержание гумуса в почве снизилось с 3,9% до 3,6%. Необходимо принимать меры административной ответственности для тех, кто нарушает требования закона о плодородии. Разработка мер ответственности для тех, кто не хочет исполнять требования закона, их применение на краевом уровне послужит еще одним факторов для сохранения наших черноземов", - сказал Дерека.

Он пояснил, что причинами снижения плодородия в почве является несбалансированное внесение удобрений, несоблюдение севооборота: если ранее аграрии вносили в почву 10-12 тонн подстилочного навоза на 1 га, то сейчас этот показатель - менее одной тонны на га.

Глава министерства напомнил, что в 2018 году на Кубани был принят закон о сохранения плодородия почвы, который предусматривает внесение раз в пять лет органических удобрении не менее 9 тонн на 1 га пашни или в качестве альтернативы сев сидератными (растения, способствующие обогащению почвы азотом и угнетению роста сорняков) культурами не менее 20% общей пашни, для сохранения плодородия многолетние бобовые культуры должны составлять 10% севооборота хозяйств. о его словам, в 2022 году министерство сельского хозяйства Краснодарского края будет субсидировать затраты аграриям, сеющим сидераты. По его словам, в 2022 году министерство сельского хозяйства Краснодарского края будет субсидировать затраты аграриям, сеющим сидераты.

Краснодарский край является одним из основных аграрных регионов РФ - гарантом продуктовой безопасности России. В 2021 году в крае собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.