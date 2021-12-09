Эксперты не видят предпосылок для роста цен на красную икру и рыбную продукцию

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) не видит предпосылок для роста цен на красную икру и рыбную продукцию в России. Такую оценку журналистам представил президент ассоциации Герман Зверев.

"Никаких фундаментальных причин, связанных с объемом вылова, с объемом предложения рыбопродукции на рынке не существует. Объем мороженой икры, который сейчас имеется, таков, что легко закрывает все потребности. Я не вижу оснований для того, чтобы цены увеличивались", - сказал он.

По его мнению, цены на красную икру, которые ранее сильно выросли, должны скорректироваться. "Просто нервозность была на рынке, связанная и с логистическим трением, и с тем, что на внешних рынках японцы демонстрировали колоссальные аппетиты по покупке икры, заполняя свои хранилища", - считает глава ВАРПЭ. Он добавил, что, по существующей информации, хранилища сейчас заполнены.

Зверев также добавил, что прогноз Росрыболовства по объему вылова биоресурсов в 2021 году в размере 5 млн тонн будет достигнут. "У нас хорошие объемы вылова. По треске плюс 26 тыс. тонн, по селедке - тоже плюс, объем предложения на рынке по всем ключевым видам рыбы довольно хороший. Даже относительное снижение вылова иваси, с моей точки зрения, не должно влиять на уровень цен внутри страны", - пояснил он.

Ранее РБК со ссылкой на данные Росстата сообщил, что средняя цена лососевой икры в рознице в октябре 2021 года достигла максимума за историю наблюдений с 2000 года, превысив отметку в 5 тыс. рублей за кг, при этом за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. По мнению председателя Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимира Галицына, после новогоднего ажиотажа стоимость икры в России может снизиться до 3-3,5 тыс. рублей за 1 кг.