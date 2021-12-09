Отток нерезидентов из ОФЗ в ноябре увеличился в два раза

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Иностранные инвесторы в ноябре сократили свои вложения в ОФЗ на 106 млрд рублей, что в два раза превышает отток нерезидентов в октябре. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ.

"Основные продажи состоялись с 16 по 30 ноября и составили 89 млрд рублей. Дни с наибольшими объемами продаж - 23 и 26 ноября, когда было объявлено о назначении Дж. Пауэлла главой ФРС и появлении нового штамма COVID-19, который вызвал глобальный уход от рисков", - следует из материалов регулятора.

При этом объем размещений ОФЗ в ноябре был сопоставим с предыдущим месяцем и составил 61,3 млрд руб. по сравнению с 57 млрд руб. в октябре. "Усиление волатильности ставок оказало негативное влияние на активность Минфина России, в результате чего состоялись только две аукционные недели (10 и 17 ноября)", - добавили в ЦБ.

На фоне нестабильности на финансовых рынках наблюдался повышенный спрос со стороны инвесторов на классические выпуски ОФЗ-ПД (с постоянным купонным доходом). Аналогично предыдущим месяцам основными покупателями ОФЗ на аукционах являлись системно значимые банки, по итогам месяца их доля снизилась до 42% с 57% в октябре. Доли прочих кредитных организаций и НФО составили 11% и 13% соответственно.