В Туве с 2022 года возобновят добычу угля на Межегейском месторождении

ТАСС, 9 декабря. Добычу угля, приостановленную в 2020 году, планируют возобновить в январе на Межегейском угольном месторождении, сообщил в четверг ТАСС и.о. вице-премьера правительства Тувы Александр Брокерт.

Помимо разрезов, где добыча ведется открытым способом, в Туве в данный момент существует только одна угольная шахта - компании "Межегейуголь". Приостановка деятельности "Межегейугля" произошла в 2020 году, что привело к общему снижению добычи угля в республике на 82,6%.

"Совет директоров Распадской угольной компании, в которую сейчас структурно входит "Межегейуголь", принял решение о возобновлении работ по добыче угля на Межегейском угольном месторождении. На данный момент начаты работы по расконсервации производственных мощностей предприятия. Проходят согласования плана горных работ", - сообщил Брокерт.

По его словам, возобновление добычи угля планируется с января 2022 года. Прогнозные планы на год составляют 500 тыс. тонн.

В пресс-службе Распадской угольной компании подтвердили ТАСС, что процесс по запуску предприятия идет. Однако в компании не уточнили сроки запуска.

Распадская угольная компания объединяет предприятия в Кемеровской области и в Туве, среди них восемь шахт, в том числе крупнейшая в РФ шахта "Распадская", два разреза, три обогатительные фабрики, предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Основным акционером "Распадской" является Evraz ("Евраз").