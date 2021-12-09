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"Руспродсоюз" объяснил рост отгрузочных цен на вино

Зампред правления ассоциации Дмитрий Леонов сообщил, что рост цен на 10-25% связан с плохим урожаем винограда в регионах - поставщиках и увеличением затрат в структуре себестоимости

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Рост отгрузочных цен на 10-25% на импортное вино в России связан с плохим урожаем винограда в регионах - поставщиках и увеличением затрат в структуре себестоимости. Такую точку зрения ТАСС высказал зампред правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

"Импортеры получают уведомления от поставщиков о росте стоимости завозимой продукции. Рост отгрузочных цен составляет от 10-25% и обусловлен рядом причин: ростом цен на сырье ввиду плохого урожая винограда в регионах - поставщиках, увеличением сопутствующих затрат на комплектующие, ростом цен на упаковочные материалы, а также значительным увеличением затрат на логистику как до границы с Россией, так и внутри страны", - сказал он.

При этом, по его словам, многие импортеры будут стараться минимизировать возросшие издержки за счет собственных средств. Кроме того, по мнению Вострикова, конкуренция за потребителя, как и нерастущая покупательная способность населения, будут являться дополнительными факторами сдерживания роста цен по данной категории.

9 декабря в пресс-службах сетей магазинов "Верный" и "Лента" сообщили о том, что ретейлеры получили уведомления от поставщиков алкоголя о росте закупочных цен на импортный и отечественный алкоголь до 20%.

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