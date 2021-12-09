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Россельхознадзор разрешил 88 предприятиям Туркмении поставлять в РФ томаты и перцы

Решение принято по итогам фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и перцы на территории Туркмении, представленных туркменской стороной

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с 10 декабря 2021 года разрешает поставки томатов и перцев с 88 предприятий Туркмении. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 10 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и перцев с 88 туркменских предприятий под гарантии Государственной службы по карантину растений Министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркмении", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в российском ведомстве, решение принято по итогам фитосанитарного мониторинга предприятий, выращивающих томаты и перцы на территории Туркмении, представленных туркменской стороной.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов и перцев из г. Ашхабад, Марыйского, Ахалского и Дашогузского велаятов Туркмении с 27 апреля 2021 года в связи с выявлением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)).

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