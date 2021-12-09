WSJ: American Airlines может сократить рейсы из-за проблем с поставками Boeing

ТАСС, 9 декабря. Авиакомпания American Airlines планирует сократить количество международных рейсов летом 2022 года в связи с задержками поставок новых лайнеров Boeing 787 Dreamliner. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и внутренний документ авиаперевозчика.

По сведениям издания, ограничение частоты полетов затронет ряд международных направлений, в частности Шанхай, Пекин и Сидней. Кроме того, American Airlines не станет возобновлять сезонные рейсы в Прагу и Дубровник, не будет летать в шотландский Эдинбург и ирландский Шаннон, а также отложит запуск некоторых анонсированных до пандемии маршрутов, в числе которых Сиэтл - Бангалор.

Согласно тексту служебной записки, компания намерена сохранить рейсы в Мексику, страны Карибского бассейна и Латинской Америки, летать по обычному расписанию в Лондон, Дублин и Мадрид и запустить маршрут Нью-Йорк - Доха.

"Без этих широкофюзеляжных самолетов мы просто не сможем летать следующим летом так часто, как планировали", - отметил финансовый директор American Airlines Васу Раджа в служебной записке, выдержки из которой приводит издание.

Как поясняет газета, авиакомпания получила один новый Dreamliner во время кратковременного возобновления поставок в начале этого года и, согласно июльской документации по ценным бумагам, ожидала еще 11 лайнеров к концу года. Отмечается, что поставки Dreamliner, вероятно, возобновятся не раньше апреля 2022 года.

В октябре The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в компании сообщила, что американский авиастроительный концерн Boeing пытается справиться с новой проблемой в конструкции самолетов 787 Dreamliner. Речь шла о дефектах титановых частей авиалайнера, которые обладают меньшим запасом прочности, чем необходимо. Как отмечалось, это стало одной из причин, по которой Boeing вынужден был приостановить поставки Dreamliner на общую сумму около $25 млрд.