Bloomberg: Nike требует запретить импорт кроссовок Adidas в США из-за нарушения патента

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Американский производитель спортивных товаров Nike добивается запрета на импорт ряда моделей кроссовок своего немецкого конкурента Adidas из-за нарушения патента на технологию плетеной ткани. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По его сведениям, представители Nike подали жалобу в Комиссию по международной торговле США (USITC), в которой утверждают, что их технология FlyKnit была скопирована Adidas и названа PrimeKnit. Первые кроссовки Nike с плетеной тканью были представлены на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году, через пять месяцев в Adidas показали свою коллекцию обуви, сделанной с применением аналогичной технологии. С этого времени оба производителя спортивных товаров отстаивают в различных судах свое право на использование такой ткани.

"Пока Adidas безуспешно пыталась оспорить патенты Nike, она продолжала использовать патентованную технологию Nike без разрешения. Nike вынуждена предпринять такой шаг, чтобы защитить свои инвестиции в инновации, чтобы обезопасить свою технологию от несанкционированного использования", - приводит агентство выдержку из жалобы.

В Adidas уже изучают ходатайство американского конкурента и намерены "защищаться по всем обвинениям". "Наша технология PrimeKnit стала результатом многолетних целенаправленных исследований и показывает нашу приверженность экологической ответственности", - приводит агентство слова представителя компании Мэнди Нибер.

Как отмечает Блумберг, Nike уже много лет агрессивно отстаивает технологию FlyKnit и другие свои разработки в области спортивной обуви: в 2020 году компания из штата Орегон урегулировала патентный спор с немецкой Puma, а в ноябре этого года достигла соглашения об урегулировании нескольких патентных тяжб с американским производителем обуви Skechers.