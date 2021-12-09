Правительство Украины утвердило преобразование "Укроборонпрома" в акционерное общество

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Кабинет министров Украины утвердил реорганизацию государственного оборонного концерна "Укроборонпром". Об этом сообщила пресс-служба концерна со ссылкой на решение правительства, принятое в четверг.

"Государственные унитарные и казенные предприятия "Укроборонпрома" будут реорганизованы в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, которые будут находиться под 100-процентным контролем государства", - цитирует пресс-служба главу концерна Юрия Гусева.

Он уточнил, что в четверг на заседании Кабинета министров была "согласована трансформация 43 предприятий-участников в хозяйственные общества". По словам Гусева, благодаря трансформации "Укроборонпрома" удастся преодолеть технологический разрыв между государственным сектором оборонно-промышленного комплекса Украины и ведущими мировыми оборонными компаниями. Для этого, отметил глава концерна, будет внедрена модель корпоративного управления на предприятиях, согласно стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что "позволит минимизировать коррупционные риски и политическое давление". "Также будет упрощен трансфер новейших технологий, необходимых для производства современного высокотехнологичного вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил Украины", - подчеркнул глава концерна.

Гусев подписал приказ о начале преобразования концерна в декабре 2020 года. Реформа "Укроборонпрома" предусматривает, что отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтное, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии. Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) государственной формы собственности, предусматривающий реформу "Укроборонпрома".

Украина в 2017 году обязалась провести реформу "Укроборонпрома", которая предполагает создание профессионального и независимого наблюдательного совета, приватизацию или передачу в управление профильным министерствам обанкротившихся предприятий концерна и тех, которые не связаны с оборонным комплексом, объединение стратегических предприятий в шесть холдингов, преобразование самого концерна в акционерное общество. Критики реформы заявляют, что, по сути, она предполагает передачу концерна под внешнее управление.