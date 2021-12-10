Минобороны Австралии заменит европейские вертолеты американскими Seahawk и Black Hawk

СИДНЕЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Австралия заменит 47 армейских многоцелевых вертолетов NHI/Airbus Taipan европейского производства 52 американскими Black Hawk и Seahawk. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, выступая перед журналистами в Сиднее.

"[Вертолеты] Taipan не отвечают требованиям, а мы хотим, чтобы наши силы обороны располагали лучшей техникой для защиты страны, Black Hawk обеспечат это. Такое решение принял комитет национальной безопасности", - сказал глава правительства. "Австралия продолжит наращивать усилия в деле обороны страны", - продолжал он. "Наши обязательства, особенно те, которые мы взяли на себя в рамках трехстороннего партнерства AUKUS, и переход к атомному подводному флоту демонстрируют приверженность обеспечению безопасности страны и показывают, насколько крепкие партнерские отношения мы смогли установить с Соединенными Штатами", - отметил премьер.

Министр обороны Австралии Питер Даттон признал, что вертолеты Taipan давно вызывают претензии. "За последние 10 лет у нас было девять инцидентов, когда эти машины демонстрировали полную непригодность для полетов. Поставка 40 вертолетов Black Hawk даст четкий сигнал нашим партнерам и нашим противникам о том, что австралийская армия серьезно относится к защите страны", - сказал Даттон в интервью радиостанции ABC.

На вооружении ВС Австралии стоят 47 армейских многоцелевых вертолетов Taipan, дислоцированных в Таунсвилле и Сиднее. Эти боевые машины были приняты на вооружение в 2007 году, с тех пор Минобороны израсходовало почти 7,5 млрд австралийских долларов ($5,3 млрд) на их ремонт и эксплуатацию. Ранее глава оборонного ведомства не раз высказывал намерение списать Taipan и заменить их другими, однако решение приобрести 40 вертолетов Black Hawk и 12 Seahawk было принято комитетом безопасности страны только сейчас.

Ожидается, что 12 вертолетов Seahawk стоимостью 1,3 млрд австралийских долларов ($930 млн) будут в ближайшее время доставлены в Австралию и приняты на вооружение ВМС.