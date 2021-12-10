Ученые помогут спрогнозировать поведение военных и операторов АЭС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские ученые разработают комплекс для определения и контроля психофизического состояния специалистов опасных и ответственных профессий, таких как военнослужащие и операторы атомных электростанций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

"Научно-технический совет Фонда перспективных исследований одобрил к реализации проект по разработке перспективной системы медико-психофизического обеспечения профессиональной надежности персонала, в том числе военнослужащих, сотрудников МЧС России, диспетчеров, операторов атомных станций", - сказали в пресс-службе.

Объективный контроль и прогнозирование поведения и надежности специалистов опасных профессий позволит более качественно выполнять поставленные задачи, применять современные тактические приемы, новые образцы вооружения и военной техники, принимать эффективные решения руководителям подразделений.

"Как ожидается, применение данной системы позволит повысить эффективность индивидуального и группового решения задач более чем на 40%, вероятность пропуска человеком критической ошибки будет снижена не менее чем в 2 раза. Реализация проекта запланирована на 2022-2025 годы", - уточнили в фонде.

В рамках проекта будут разработаны средства для мониторинга и прогнозирования поведения военнослужащих и специалистов во временных интервала 10 мин, 1 час, 1 сутки. Предполагается также использование средств интеллектуального анализа мультипараметрических данных и сетей глубокого обучения (нейросетей). Система мониторинга будет считывать показатели психофизиологического и функционального состояния человека (ЭЭГ, ЭКГ, ЭМГ, КГР, тремор, вестибулярная устойчивость, уровень кислорода в крови, движения глаз и другие). Будут разработаны стационарные и носимые средства для определения профессиональной надежности человека.

Головным исполнителем проекта определен НИТЦ нейротехнологий Южного федерального университета, специалисты которого располагают широкими компетенциями в области разработки средств оценки и мониторинга психофизиологического и функционального состояния человека.