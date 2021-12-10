Ожидаемый объем налоговых отчислений от резидентов ОЭЗ "Иваново" составит 1,5 млрд рублей

ТАСС, 10 декабря. Ожидаемый объем налоговых отчислений резидентов новой особой экономической зоны "Иваново" в бюджет Ивановской области составит почти 1,5 млрд рублей за 10 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Планируемый объем инвестиций резидентов накопленным итогом на конец десятого года составляет 8,31 млрд рублей. Ожидаемый объем налоговых отчислений резидентов в бюджет региона составляет 1,46 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение о создании на территориях муниципальных образований региона ОЭЗ "Иваново" подписали 25 октября. До конца 2021 года планируется подписание трех соглашений с потенциальными резидентами. На территории ОЭЗ "Иваново" планируют начать работу пять резидентов, которые занимаются производством трикотажного полотна, хлопчатобумажной пряжи, тканей для спецодежды. По данным кабмина, на новых предприятиях планируется трудоустроить порядка 3,2 тыс. человек, а объем частных вложений в производства превысит 8 млрд рублей.

Более 9 тыс. рабочих мест планируется создать в ближайшие пять лет в Ивановской области благодаря реализации инвестпроектов, сообщила пресс-служба. В их числе проекты формирования особой экономической зоны "Иваново", развития ТОСЭР, реализация проекта "Большая Ивановская мануфактура". "В ближайшие пять лет в регионе благодаря реализации инвестиционных проектов планируются создание более 9 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

В числе наиболее значимых инвестпроектов области - создание особой экономической зоны "Иваново", промышленного предприятия в деревне Иневеж, развитие территории опережающего социально-экономического развития "Наволоки" и территории "Большой Ивановской мануфактуры" в историческом центре Иванова. На их реализацию региону одобрили инфраструктурные кредиты из федерального бюджета на общую сумму 2,6 млрд рублей.

Как сообщили в правительстве, уровень безработицы в Ивановской области с начала года снизился более чем в пять раз. Результатов удалось достичь благодаря господдержке, профессиональному обучению, содействию самозанятости, организации ярмарок вакансий. Число занятого в экономике населения превысило допандемийное значение: в августе - октябре 2021 года показатель составил 513,3 тыс. человек. В аналогичном периоде 2019 года показатель составлял 505 тыс. человек.