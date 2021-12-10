Ивановские власти намерены привлечь шесть резидентов на территории развития в 2022 году

ТАСС, 10 декабря. Власти Ивановской области намерены привлечь шесть новых резидентов на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Наволоки" и "Южа" в 2022 году, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Для развития территории в Наволоках региону была одобрена заявка на получение инфраструктурного кредита.

"В ТОСЭР "Наволоки" необходимо привлечь в 2022 году 5 резидентов, в ТОСЭР "Южа" - 1 резидента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по итогам 2021 года число резидентов в ТОСЭР "Наволоки" увеличится на 6 резидентов, до 15 предприятий, в ТОСЭР "Южа" - на 8 резидентов, до 15 предприятий. За счет средств инфраструктурного кредита в размере не менее 206 млн рублей в Наволоках планируется построить электросети от подстанции "Тревражье", дорогу от существующего железнодорожного переезда протяженностью 2 км, сети газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В настоящий момент в регионе имеются две территории опережающего развития - "Наволоки" и "Южа". Первая специализируется на предприятиях промышленного производства, вторая — продовольственного. Ожидается, что их создание позволит диверсифицировать экономику моногородов и снизить зависимость от градообразующих предприятий.