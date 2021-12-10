В Москве освободили от налога на прибыль участников специальных инвестконтрактов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Участников специальных инвестиционных контрактов в Москве освободили от налога на прибыль. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва установила нулевую ставку налога на прибыль для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). По таким контрактам инвесторы создают или модернизируют производства взамен на льготы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль.

"В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17%", - сказал он.

Специальные инвестконтракты стимулируют долгосрочные инвестиции в производство на территории страны. В 2019 году после изменений в законодательстве на смену СПИК 1.0 пришел СПИК 2.0. Главное отличие - все контракты заключаются на федеральном уровне, а в проектах обязательно применение современных технологий из утвержденного перечня. Большая часть таких проектов сегодня предложена московскими компаниями.

"Все подписанные СПИК 1.0 в Москве сохраняют свое действие в соответствии с условиями, на которых они изначально заключились. Сегодня в Москве действует пять таких контрактов, в рамках которых будут созданы производства пищевой продукции, строительных материалов, автозапчастей, а также модернизированы здания технопарка и индустриального парка. Совокупный объем инвестиций по ним - 8,6 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.