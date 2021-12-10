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В Москве освободили от налога на прибыль участников специальных инвестконтрактов

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Участников специальных инвестиционных контрактов в Москве освободили от налога на прибыль. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва установила нулевую ставку налога на прибыль для участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК). По таким контрактам инвесторы создают или модернизируют производства взамен на льготы", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, одним из условий заключения специального инвестиционного контракта является возможность получения региональных мер поддержки, в том числе льготы по налогу на прибыль.

"В связи с этим для компаний-инвесторов, являющихся стороной СПИК 2.0, реализуемого на территории столицы, город установил нулевую ставку налога на прибыль вместо 17%", - сказал он.

Специальные инвестконтракты стимулируют долгосрочные инвестиции в производство на территории страны. В 2019 году после изменений в законодательстве на смену СПИК 1.0 пришел СПИК 2.0. Главное отличие - все контракты заключаются на федеральном уровне, а в проектах обязательно применение современных технологий из утвержденного перечня. Большая часть таких проектов сегодня предложена московскими компаниями.

"Все подписанные СПИК 1.0 в Москве сохраняют свое действие в соответствии с условиями, на которых они изначально заключились. Сегодня в Москве действует пять таких контрактов, в рамках которых будут созданы производства пищевой продукции, строительных материалов, автозапчастей, а также модернизированы здания технопарка и индустриального парка. Совокупный объем инвестиций по ним - 8,6 миллиарда рублей", - приводятся в сообщении слова главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

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