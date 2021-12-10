Экспорт высокотехнологичной продукции из Москвы в Венгрию вырос почти на 60% с начала года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экспорт в Венгрию высокотехнологичной продукции из Москвы за первые восемь месяцев текущего года составил $34,77 млн, что на 56,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Объем продаж высокотехнологичной продукции Москвы за рубеж растет уверенными темпами. География поставок насчитывает уже 167 стран, среди которых есть и венгерские партнеры. Сегодня на экспорт в Венгрию приходится около $34,77 млн, что на 56,6% больше, чем годом ранее. Столица экспортирует туда и инновационную продукцию, и части железнодорожных локомотивов, и контрольно-измерительные приборы, легковые автомобили и подъемные механизмы", - сказал Прохоров.

По его словам, в целом Москва в январе-августе этого года отправила в страны Евросоюза инновационных товаров на сумму в $2,31 млрд, увеличив показатели на 49% к аналогичному периоду прошлого года.

По данным центра "Моспром", венгерский рынок считается перспективным направлением для московских экспортеров, особенно если речь идет об участии в инфраструктурных проектах. Например, в ближайшее время Венгрия планирует реализовать проекты по строительству двух железнодорожных сетей, капитальному ремонту автомагистралей и строительству завода по производству российской вакцины, что будет интересно московским поставщикам строительных материалов и оборудования.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, помогает столичным экспортерам продавать высокотехнологичную продукцию за рубеж. Так, в октябре 2020 года центр организовал бизнес-миссию в Венгрии, в которой приняли участие пять московских компаний. В ходе проведения переговоров по итогам мероприятия одна из столичных фирм оценила потенциал сделок с Венгрией на сумму в $5-6 млн.

Выйти на рынки Венгрии компаниям города помогает и Московский экспортный центр. Один из инструментов такой поддержки - софинансирование участия предпринимателей в акселерационных программах. Например, в результате прохождения GoGlobal "Акселератора ФРИИ" экспорт в Венгрию запустила столичная компания, специализирующаяся на IT-продукции. МЭЦ финансировал 85% стоимости участия.