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Индекс Мосбиржи в начале основной сессии снизился на 0,17%

Индекс РТС снизился на 0,21%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует отрицательную динамику ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи снижается на 0,17%, до 3806,97 пункта, индекс РТС - на 0,21%, до 1629,05 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:04 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3806,37 пункта (-0,18%), индекс РТС - на уровне 1626,25 пункта (-0,38%).

Стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,4%, до $74,12 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,28% и торгуется на уровне $70,74 за баррель.

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